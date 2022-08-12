У «Кассеты» Ричарда Линклейтера появится гонконгский ремейк

Гонконгские актеры Селена Ли, Кенни Кван и Адам Пак получили роли в азиатском ремейке «Кассеты» Ричарда Линклейтера. Съемки в Гонконге запланированы на сентябрь, передает Deadline.

Сценарий написал Стивен Белбер, работавший над оригинальной картиной. Ему помогали Селена Ли, Бижан Тонг и Бонни Ло. Режиссером ремейка «Кассеты» выступит Тонг.

Оригинал 2001 года рассказывает истории трех друзей в исполнении Итана Хоука, Умы Турман и Роберта Шона Леонарда, которые воссоединились через 15 лет после одного судьбоносного события и были вынуждены столкнуться с болезненными тайнами своего прошлого.

Ли, Кван и Пак сыграют старшие версии трех главных героев, а Мейсон Фанг, Саммер Чан и Ангус Йенг сыграют героев из прошлого.