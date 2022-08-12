Путин учредил День российской анимации

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 8 апреля Дня российской анимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации», — сказано в указе.

8 апреля 1912 года состоялась премьера первой в России мультипликационной картины Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». В ней разыгрывается любовная история из средневековой жизни между царицей жуков-рогачей Люканидой и графом Геросом из племени жуков-усачей.

Фильм был немой и без титров, чтобы зрители понимали сюжет, к нему была написана подробная аннотация, которая зачитывалась вслух. Тогда же аннотацию опубликовали в журнале «Вестник кинематографии», а это, в свою очередь, позволило через сто лет добавить в картину закадровый голос при реставрации.