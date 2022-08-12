«Любовь мое мерило»: слушаем новый трек Манижи

Манижа выпустила новый сингл «Любовь мое мерило». Послушать его можно тут.

«Чем жестче обстоятельства, тем точнее измеряется объем любви внутри каждого человека. Вот что я поняла за эти последние месяцы. И об этом будет мой новый сингл „Любовь мое мерило“», — отметила певица.

13 марта, через три недели после начала российской спецоперации, Манижа выпустила клип на антивоенную песню «Soldier». В СМИ появились сообщения о травле артистки из‑за ее «антироссийских политических акций».

В июне певицу сняли со «Стереолета». Организатор фестиваля Илья Бортнюк объяснял это логистическими проблемами, но подтвердил, что с ним связывались представители ультраправых националистических групп.

Затем концерт Манижи под давлением властей был вынужден отменить «Главклуб». «Фонтанка» писала, что певица попала в негласный список артистов, чьи выступления в России сочли нежелательными.