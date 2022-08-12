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«Извиниться перед российскими гражданами»: в Госдуме назвали условия разблокировки инстаграма*
Сегодня в 12:45

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал условия возможной разблокировки инстаграма* в России. Для начала соцсеть должна изменить свою политику, заявил он.

«Они [разработчики соцсети] должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь они должны извиниться перед российскими гражданами», — сказал Горелкин.

Чиновник отметил, что извинения в «специфическом образе» не нужны, и предложил свой вариант извинений. «Достаточно признать свою ошибку, сказать: „Да, мы призывали убивать российских граждан, но мы поняли, что это неправильно. Мы считаем, что мы сильно ошибались, и раскаиваемся в случившемся“», — сказал Горелкин и заверил, что тогда может начаться «движение навстречу друг другу» и конструктивный диалог с российским регулятором.

21 марта суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta* экстремистской организацией. Деятельность ее сервисов фейсбука* и инстаграма (но не вотсапа) в России запретили.

Генпрокуратура требовала признать Meta экстремистской из‑за того, что компания временно разрешила пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении россиян и российских военных.

После иска Meta запретила публиковать в фейсбуке и инстаграме призывы к убийству лидеров стран, в том числе Владимира Путина и Александра Лукашенко, писал Reuters. «Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе», — написал в письме президент Meta Ник Клегг.

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Facebook и Instagram в стране запрещена.

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