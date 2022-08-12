В Омске обрушилась стена жилого дома. Под завалами могут находиться люди

Точной информации о пострадавших нет, она уточняется. Om1.ru пишет , что пострадавшие есть, а под завалами ищут ребенка. В омском управлении СК говорят , что пострадавших, предварительно, нет. Пока за медицинской помощью никто не обращался, добавляют в пресс-службе областного Минздрава.

«12 Канал» со ссылкой на местную жительницу сообщает, что в обрушившейся части дома были туалеты и душевые. «Я живу на 3 этаже и в момент обрушения была внутри здания. К счастью, у меня комната не здесь, а чуть дальше, поэтому, когда мы услышали шум, то сразу оделись и выбежали на улицу», — сказала женщина.