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В Омске обрушилась стена жилого дома. Под завалами могут находиться люди
Сегодня в 12:02

В Советском округе города Омска рухнула стена кирпичного жилого дома. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС. Пятиэтажка находится по адресу улица 20 Партсъезда, дом 53, отмечает «12 Канал».

Точной информации о пострадавших нет, она уточняется. Om1.ru пишет, что пострадавшие есть, а под завалами ищут ребенка. В омском управлении СК говорят, что пострадавших, предварительно, нет. Пока за медицинской помощью никто не обращался, добавляют в пресс-службе областного Минздрава.

«12 Канал» со ссылкой на местную жительницу сообщает, что в обрушившейся части дома были туалеты и душевые. «Я живу на 3 этаже и в момент обрушения была внутри здания. К счастью, у меня комната не здесь, а чуть дальше, поэтому, когда мы услышали шум, то сразу оделись и выбежали на улицу», — сказала женщина.

Разбором завалов и спасательными работами занимаются 47 человек при помощи 12 единиц техники. На место выехал мэр города Сергей Шелест и прокурор Омской области Николай Студеникин.

Как отмечает NGS55, дом начал разрушаться еще в апреле этого года — в стене образовалась сквозная дыра, через которую могу пройти человек. Жильцы требовали признать здание аварийным.

Источник ТАСС в правоохранительных органах называет предварительной причиной обрушения ветхое состояние дома. В областной прокуратуре сказала, что минувшей осенью нарушения законодательства о капремонте в доме выявляла проверка.

Омский суд требовал до 31 декабря 2021 года провести капитальный ремонт фасада. В прокуратуре пообещали дать правовую оценку нисполнения судебного решения.

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