Taz Chernill записали новый альбом с историями любви

Московско-берлинская группа Taz Chernill представила альбом «DE.AD» в электропоп-звучании. Послушать его можно здесь.

На пластинке Taz Chernill рассуждает на обыденные темы: жизнь и смерть, любовь и ненависть, реальность и сон. Музыканты сочинили песни о токсичных отношениях и болезненной влюбленности, об одиночестве, хорроре и смерти.

«DE.AD» был полностью написан и спродюсирован Taz Chernill дома во время локдауна. Группа попробовала новое звучание, в этот раз уделив особое значение мелодике и гармоническому началу.

Taz Chernill основали выпускники Гнесинского училища Тася Чернышова и Рома Горич. В 2018 году у коллектива вышло два EP («Amorfin» и «Nimfamor») на лейбле Ивана Дорна «Мастерская». В 2020-м они выпустили свой первый полноформатный альбом «Apokalipsis» и побывали на немецких фестивалях c/o pop и Acht Brücken.