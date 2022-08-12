В Москве пройдет благотворительный маркет «Есть смысл»

21 августа с 12.00 до 20.00 в оранжерее кафе «Март» и дворике Московского музея современного искусства пройдет большой благотворительный маркет «Есть смысл» от фонда «Нужна помощь». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На маркете можно будет купить мерч благотворительных фондов, а также свечи, открытки, бижутерию, игрушки, керамику от небольших российских брендов, часть от выручки которых передадут фондам. Кроме того, независимые книжные издательства представят новинки на социальную тематику.

В мероприятии примут участие такие организации, как «Такие дела», «Антон тут рядом», «Второе дыхание», «Насилию.нет*» (признан иноагентом), «Гражданское содействие*» (признан иноагентом), «Бок о бок», «Юна», «Ника», «Рэй», «РусДог», «Со-единение», «Ясенева поляна», «Живи сейчас», «Фонд борьбы с лейкемией» и другие.

Помимо маркета запланирована большая интерактивная и просветительская программа на весь день: лекции, психологические игры и тесты, мастерская по апсайклингу, воркшоп по лепке и мозаике.

На мероприятии также пройдут концерты российских музыкантов. В этот день на сцене выступят Артем Гавкин, Анна Ворфоломеева, группа Shoo и инди-поп-дуэт «Залив».

Узнать подробнее и зарегистрироваться на «Есть смысл» можно здесь. Вход бесплатный.