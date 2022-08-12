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Умер поэт и автор хитов Агутина, Киркорова и Титомира Герман Витке
Сегодня в 10:58

В возрасте 53 лет умер поэт и автор песен Герман Витке. Об этом сообщает ТАСС.

Витке скончался сегодня в 7.05 утра. Причина — проблемы с сердцем. «Похороны состоятся в начале недели — понедельник или вторник. Он просил как это сделать — это будет кремация. Место пока в стадии согласования», — рассказала экс-супруга поэта Ирина Дюкова.

Известность поэт получил в начале 90-х, когда во время сотрудничества с Богданом Титомиром написал для него песню «Делай как я», которая впоследствии стала хитом.

Витке также сочинял песни для таких звезд эстрады, как Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Лайма Вайкуле, Анжелика Варум, Марина Хлебникова и группа «Рондо». Среди наиболее популярных его хитов — «Все в твоих руках», «Ля-ля-фа», «Босоногий мальчик», «Посмотри, какое лето».

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