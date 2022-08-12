Сюзанна представит новые треки на «Плюс Даче»

19 августа певица Сюзанна выступит на «Плюс Даче» в Парке Горького, где представит песни с нового осеннего альбома «Альтернатива», а также авторский перфоманс с участием известных танцовщиков. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекс Музыки».

По задумке артистки живое исполнение треков на сцене будет сопровождаться экспериментальной хореографией танцовщиков, среди которых будут и и популярные участники шоу «Танцы» на ТНТ Брайен и Карен Ронин.

«Искусство будущего синергично, поэтому для выступления на Плюс Даче мы с моим продюсером и музыкантом Никитой Каменским объединили эксклюзивные треки с осеннего альбома с пластическим танцевальным театром. Мы обращаемся к мистерии, где духовное переплетается с физическим, высокое — с земным, провокационным», — рассказала Сюзанна.

Во время концерта посетители также станут свидетелями создания обложки альбома «Альтернатива». Ее нарисует московская художница-живописец Алина Виноградова, большая часть творчества которой посвящена женскому началу.

Всего Сюзанна исполнит 22 трека: первая часть концерта будет посвящена началу творчества певицы и альбому «Megalith», вторая — пластинке «Karaoke Provoke». В заключительной третьей части вечера гости услышат треки с альбома «Сверхновая» и премьеру треков «Кровь на полу», «Запомни» и «Милагрос» с осеннего альбома певицы «Альтернатива».

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Плюс Дачи».