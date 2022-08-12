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Хадн Дадн, Деревянные киты и Жарок: в Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки
Сегодня в 07:42

С 26 по 28 августа в Петербурге пройдет фестиваль российской независимой музыки «саммер мьюзик викенд». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Всего выступят 25 групп самых разных направлений — от дрим-попа и шугейза до эмо-панка и пост-панка, от синти-попа и фолка до рэпкора и математического шугар-попа. В лайнапе — Хадн Дадн, Дом Прекрасных Аустов, Жарок, Subway Porno, Деревянные киты и Космос.

За организацию ивента отвечают петербургский независимый лейбл «цк» и московский «давай без глупостей». Особое внимание они уделят декорациям, которые должны обеспечить полное погружение зрителей и придать театральности.

«Мы уверены: пытаясь повысить свою значимость серьезным тоном ты не получишь искренней заинтересованности. Нужно быть честным и общаться на равных и делать ставку на что‑то действительно важное, такое, как атмосфера и погружение», — поясняют они.

На фестивале сыграют резиденты лейблов: от «цк» выступят конъюнктура, Юра Аристов, сизрс, tired up, my friends are beautiful и whimpers, а от «давай без глупостей» — Defleur, Arziani, нет, Автобус на Чеховской, вайткапс.

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