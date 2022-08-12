В России создали совет учителей-блогеров. Он займется популяризацией работы педагогов

Минпросвещения России утвердило состав совета учителей-блогеров. Он должен формировать позитивный имидж учителей и популяризовать в соцсетях работу педагогов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Совет будет обеспечивать взаимодействие министерства с учителями-блогерами. В его полномочия войдут обсуждение инициатив Минпросвещения, проведение заседаний по направлениям деятельности ведомства, информирование о своей работе и работе госорганов.

Членов новой структуры отбирал общественный совет вместе с Минпросвещения путем голосования. Принять участие в конкурсе могли преподаватели школ, колледжей, вузов, учреждений допобразования, выпускники или студенты педагогических университетов, которые ведут блог на более чем 1000 подписчиков.

Не могли участвовать иностранные агенты, судимые, подвергающиеся уголовному преследованию и члены общественного совета при другом федеральном органе власти. Те, кто соответствовал критериям отбора, но не попал в совет блогеров, будут включены в состав сообщества при нем.

Всего на конкурс было подано 177 заявок. В основном кандидатами были преподаватели русского языка и литературы, начальной школы, иностранных языков, истории, математики, географии. В результате в совет учителей-блогеров прошли 26 человек.

расскажите друзьям