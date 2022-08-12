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Производитель кофе Tchibo GmbH ушел из России
Сегодня в 06:38

Немецкий производитель Tchibo GmbH вышел из российского бизнеса, продав подразделение «Чибо СНГ» местному топ-менеджменту. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Чибо СНГ» сохранила права на использования кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца года. Однако затем поставки кофе должны продолжиться под новым брендом.

Один из вариантов — Gold. «Чибо СНГ» уже использует gold-coffee в названии электронной почты, пишет газета.

Производитель кофе Tchibo GmbH перестал владеть ООО «Чибо СНГ» еще в июле, следует из данных ЕГРЮЛ. Тогда новым собственником бизнеса стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского.

Tchibo называет себя четвертым в мире кофейным производителем и крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот в 2020 году — 3,13 млрд евро. Компания принадлежит семье Михаэля и Вольфганга Герц, которая владеет долей в Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, La Prairie и др.).

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