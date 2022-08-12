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Центр имени Гамалеи создал вакцину против трех разновидностей «Омикрона»
Сегодня в 06:01

Центр имени Гамалеи создал новую вакцину против коронавируса — субвалентную платформу «Спутник V» против трех новых видов «Омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5). Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.

По его словам, из‑за действующих правил быстро внедрить препарат не получится. «Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут 5-6 месяцев. Но за это время появится новый штамм», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что решить проблему можно путем изменения действующих правил, чтобы не регистрировать новую вакцину, а изменить антигенный штамм в уже существующей.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России доминируют штаммы BA4 и BA5, которые вытеснили вариант «Омикрона» и штамм «дельта». На них приходится 82% случаев заболевания.

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