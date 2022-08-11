Россияне стали в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта в 2022 году

В первой половине 2022 года россияне стали в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта, чем в аналогичный период год назад. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на данные МВД.

С января по июнь в России выдали почти 2,5 млн загранпаспортов — это на 45% больше, чем в первом полугодии 2021 года (тогда было 1,7 млн). Особенно много документов было оформлено в марте: за месяц загранпаспорта получили 553 тыс. человек.

«Число выданных за январь–июнь загранпаспортов самое большое за последние три года и превышает количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и допандемийном 2019 году. На количество в 2021 и 2020 годах оказывала влияние пандемия COVID, поэтому сравнение с ними не показательно», — отметило издание.

В первом полугодии 2019 года россияне оформили 2,3 млн заграничных паспортов. В 2018 году показатель составлял 2,6 млн паспортов, в 2017 году — 2 млн, в 2016 — почти 1,2 млн.

По мнению демографа Алексея Ракша, спрос на документы для заграничных путешествий вернулся к доковидным показателям. Однако свой вклад в рост заявок на загранпаспорта оказала и специальная военная операция на территории Украины.