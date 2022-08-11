Реклама
Новости
Россияне стали в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта в 2022 году
00:18
Леонардо Ди Каприо мог сыграть Джеймса Дина. Но был слишком юн — и фильм отменили
вчера в 23:40
wikimedia.org
Джордж Мартин признался, что не участвовал в создании последних сезонов «Игры престолов»
вчера в 22:55
«ВКонтакте» заблокировала группу «ОВД-Инфо»*
вчера в 22:47
Кинофраншиза о Фантомасе вернется на экраны. Во Франции выпустят новый фильм и сериал
вчера в 21:50
«Реинкарнация», «Агнец» и «Маленькое красное платье»: программа первых показов киноклуба Сult & Pulp
вчера в 21:32
В парке развлечений Legoland в Германии пострадали более 30 человек из‑за аварии на аттракционе
вчера в 21:17
На сентябрьских выборах в Москве впервые применят сканер паспорта
вчера в 20:30
Котлярова проверят на экстремизм, «Регуляторов» Кинга экранизируют и другие новости дня
вчера в 20:29
Дайджест
Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом восстановят с 17 августа
вчера в 20:01
Bloomberg: Apple инвестирует в подкасты, чтобы экранизировать их для стриминговой платформы
вчера в 19:38
Экс-депутата Заксобрания Петербурга приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 35 млн рублей за взятку
вчера в 18:35
Розалия выпустила клип на песню «Despechá»
вчера в 18:30
«Тинькофф» обязали вернуть клиенту 1,3 млн рублей, заработанные на ошибке банка
вчера в 17:48
Adult Swim/YouTube
Вышел официальный трейлер шестого сезона «Рика и Морти»
вчера в 17:34
Убытки Coca-Cola от ухода из России составили 190 млн евро
вчера в 17:20
Марину Овсянникову отправили под домашний арест по делу о фейках про армию
вчера в 17:14
Эмма Маки в первом трейлере байопика «Эмили»
вчера в 17:00
Навальный создал профсоюз для заключенных и сотрудников колоний
вчера в 16:25
Магазины Mothercare в России займет производитель товаров для детей «Крокид»
вчера в 16:11
Россияне стали в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта в 2022 году
Сегодня в 21:18

В первой половине 2022 года россияне стали в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта, чем в аналогичный период год назад. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на данные МВД.

С января по июнь в России выдали почти 2,5 млн загранпаспортов — это на 45% больше, чем в первом полугодии 2021 года (тогда было 1,7 млн). Особенно много документов было оформлено в марте: за месяц загранпаспорта получили 553 тыс. человек.

«Число выданных за январь–июнь загранпаспортов самое большое за последние три года и превышает количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и допандемийном 2019 году. На количество в 2021 и 2020 годах оказывала влияние пандемия COVID, поэтому сравнение с ними не показательно», — отметило издание.

В первом полугодии 2019 года россияне оформили 2,3 млн заграничных паспортов. В 2018 году показатель составлял 2,6 млн паспортов, в 2017 году — 2 млн, в 2016 — почти 1,2 млн.

По мнению демографа Алексея Ракша, спрос на документы для заграничных путешествий вернулся к доковидным показателям. Однако свой вклад в рост заявок на загранпаспорта оказала и специальная военная операция на территории Украины.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение