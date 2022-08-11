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Джордж Мартин признался, что не участвовал в создании последних сезонов «Игры престолов»
Сегодня в 19:55

Американский писатель Джордж Мартин признался, что не участвовал в создании последних сезонов «Игры престолов» — экранизации его фантастического цикла «Песнь Льда и Пламени». Об этом он заявил в разговоре с The New York Times.

Писатель активно участвовал в разработке первых сезонов. Он занимался написанием сценарием и консультировал команду в вопросах кастинга и визуальных решений. Однако позднее Мартин отстранился (или, точнее, был отстранен) от производства.

«Во время пятого и шестого сезонов, и в особенности во время седьмого и восьмого, я был не в курсе того, что происходит», — заявил в интервью писатель.

На вопрос, почему он не участвовал в финальных сезонах, Мартин ответил, что не знает. Он посоветовал журналисту NYT обратиться по этому поводу к Дэниелу Уайссу и Дэвиду Бениоффу — шоураннерам «Игры престолов».

Писатель добавил, что окончание его книги «Ветра зимы» (она должна завершить цикл «Песнь Льда и Пламени») будет сильно отличаться от финала сериала. Кроме того, NYT сообщила, что Мартин будет активно участвовать в создании спин-оффов шоу.

«Он буквально создатель этого мира. Он — его историк, автор, хранитель. И потому я не могу представить создание шоу, в которое он бы не верил или не одобрял», — заявил представитель HBO Кейси Блойс.

21 августа на HBO стартует приквел «Игры престолов» — сериал «Дом дракона». События ленты разворачиваются за двести лет до сюжета оригинального сериала. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ролик о создании шоу можно посмотреть здесь, а трейлер — здесь.

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