Кинофраншиза о Фантомасе вернется на экраны. Во Франции выпустят новый фильм и сериал

Во Франции решили перезапустить популярную кинофраншизу о Фантомасе. Об этом сообщило издание Variety.

Продюсер Вассим Беджи, известный по картинам «Черный ящик», «Ив Сен-Лоран» и «Основано на реальных событиях», намерен выпустить новый фильм и сериал по мотивам детективных романов Марселя Аллена и Пьера Сувестра.

Разработкой проектов займется компания SND, она уже приобрела права на экранизацию книг. По словам Беджи, в новой версии «Фантомаса» внимание будет уделено мрачным корням безжалостного преступника.

Фантомас был создан Алленом и Сувестром в 1911 году и вскоре стал одним из самых популярных вымышленных персонажей Франции. Роман о нем впервые экранизировали в 1913 году в немом сериале Луи Фейада.

Позднее, в 1960-х годах, по мотивам книг о Фантомасе вышла кинотрилогия с участием Жана Маре и Луи де Фюнеса. В 1980 году истории Фантомаса был посвящен мини-сериал Клода Шаброля и Хуана Луиса Бунюэля.

Бенджи напомнил, что Фантомас был «первым западным суперзлодеем, показанным в сериальном формате, сначала в комиксах, а затем в радиосериале». Герой стал источником вдохновения для крупнейших художников XX века, в том числе Гийома Аполлинера, добавил кинопродюсер.