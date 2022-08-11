В парке развлечений Legoland в Германии пострадали более 30 человек из‑за аварии на аттракционе

В парке развлечений Legoland, расположенном в немецком Гюнцбурге, произошла авария на одном из аттракционов. В результате ее пострадали 34 человека, сообщил Spiegel.

По информации издания, инцидент случился на американских горках. Один из поездов аттракциона резко затормозил, из‑за чего в него врезался другой состав. Причина случившегося пока неясна.

Двое посетителей парка получили тяжелые травмы, они были госпитализированы. У остальных пострадавших выявили ушибы и ссадины. На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

Они пытаются определить причину аварии. В частности, специалисты разбирают и осматривают столкнувшиеся поезда. Парк при этом продолжает свою работу. В нем функционируют более 60 аттракционов.

Эта авария на американских горках в Германии стала уже второй на этой неделе. В минувшую субботу в парке развлечений в Клоттене женщина выпала во время движения. Она получила смертельные травмы.