Котлярова проверят на экстремизм, «Регуляторов» Кинга экранизируют и другие новости дня

Посты в соцсетях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверят на экстремизм. Этим займется полиция Дубны — города, где проживает артист.

Латвия признала Россию страной — спонсором терроризма. Кроме того, парламент страны призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси.

Эстония через неделю закроет границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Россияне с шенгенами других стран пока смогут заезжать — вопрос о запрете въезда для них будет рассмотрен на следующей неделе.

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест. Против журналистки завели уголовное дело о фейках про Российскую армию из‑за одиночного пикета. Мера пресечения будет действовать до 9 октября.

Бывшего депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (15 млн рублей). Суд назначил ему девять лет колонии и штраф в размере 35 млн рублей.

Алексей Навальный основал в тюрьме профсоюз «Промзона» для заключенных и сотрудников колоний. Пока в нее входит лишь сам оппозиционер, однако у профсоюза есть уже одна победа — администрация заменила в швейном цеху, где работает Навальный, табуретки на стулья со спинками.

Суд Перми обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 млн рублей, которые он заработал на ошибке банка. Весной ему удалось выгодно поменять валюты из‑за неверного отображения курса рубля.

Coca-Cola понесла единовременный ущерб в размере 190 млн евро из‑за прекращения деятельности в России. Кроме того, компания ожидает новые потери в размере 82 млн евро, так как оставшиеся запасы напитка почти исчерпаны.

Стриминговые платформы Disney впервые обогнали Netflix по числу подписчиков. По итогам третьего квартала этого года число пользователей сервисов студии выросло до 221,1 млн человек, в то время как Netflix сообщил о 220,67 млн.

Киностудия Bohemia Group снимет экранизацию бестселлера Стивена Кинга «Регуляторы». Адаптацией романа займется сценарист Джордж Коуэн.