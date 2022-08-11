Реклама
Новости
На сентябрьских выборах в Москве впервые применят сканер паспорта
20:30
Котлярова проверят на экстремизм, «Регуляторов» Кинга экранизируют и другие новости дня
20:29
Дайджест
Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом восстановят с 17 августа
20:01
Bloomberg: Apple инвестирует в подкасты, чтобы экранизировать их для стриминговой платформы
19:38
Экс-депутата Заксобрания Петербурга приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 35 млн рублей за взятку
18:35
Розалия выпустила клип на песню «Despechá»
18:30
«Тинькофф» обязали вернуть клиенту 1,3 млн рублей, заработанные на ошибке банка
17:48
Adult Swim/YouTube
Вышел официальный трейлер шестого сезона «Рика и Морти»
17:34
Убытки Coca-Cola от ухода из России составили 190 млн евро
17:20
Марину Овсянникову отправили под домашний арест по делу о фейках про армию
17:14
Эмма Маки в первом трейлере байопика «Эмили»
17:00
Навальный создал профсоюз для заключенных и сотрудников колоний
16:25
Магазины Mothercare в России займет производитель товаров для детей «Крокид»
16:11
Goodread Bio/Flickr
Бестселлер Стивена Кинга «Регуляторы» получит экранизацию
15:47
Stigmata выступит в Москве и Петербурге
15:22
Сбербанк снизил минимальный первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода в два раза
14:58
РИА «Новости»: полиция проверит солиста группы «Порнофильмы» на экстремизм
14:50
Канцлер Германии заявил, что страна вряд ли перестанет выдавать шенгенские визы россиянам
14:39
Умерла заслуженная художница России Наталья Нестерова
14:20
Karson/Unsplash
Эстония перестанет впускать россиян с шенгенскими визами, выданными республикой
14:01
На сентябрьских выборах в Москве впервые применят сканер паспорта
Сегодня в 17:30

На выборах в Москве в сентябре 2022 года все избирательные участки будут оснащены специальными сканерами для идентификации граждан. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Москвы.

Для идентификации необходимо будет приложить к сканеру первую страницу паспорта. После этого вся необходимая информация про гражданина появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии.

Сканер внедряют по нескольким причинам. Во-первых, это ускорит процесс поиска избирателя в электронном реестре. Во-вторых, член избиркома сможет удостовериться, что владелец паспорта обладает активным избирательным правом — зарегистрирован в том избирательном округе, к которому относится участок, и достиг совершеннолетия.

Кроме того, сканер паспортов наряду с электронным реестром избирателей позволит исключить попытки двойного голосования. Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко отметил, что избирательная комиссия будет сразу получать уведомления о том, что человек ранее получал бумажный или электронный бюллетень.

«После предъявления паспорта избирателю останется получить бюллетень, расписаться за него на сенсорном экране и пройти в кабину для голосования», — сказал Костырко.

С 9 по 11 сентября в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов. Голосовать на них смогут жители всех районов столицы, кроме Щукино, где выборы прошли в прошлом году, и большей части ТиНАО.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Артем Костырко
теги
Правительство Москвы
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение