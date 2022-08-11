На сентябрьских выборах в Москве впервые применят сканер паспорта

На выборах в Москве в сентябре 2022 года все избирательные участки будут оснащены специальными сканерами для идентификации граждан. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Москвы.

Для идентификации необходимо будет приложить к сканеру первую страницу паспорта. После этого вся необходимая информация про гражданина появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии.

Сканер внедряют по нескольким причинам. Во-первых, это ускорит процесс поиска избирателя в электронном реестре. Во-вторых, член избиркома сможет удостовериться, что владелец паспорта обладает активным избирательным правом — зарегистрирован в том избирательном округе, к которому относится участок, и достиг совершеннолетия.

Кроме того, сканер паспортов наряду с электронным реестром избирателей позволит исключить попытки двойного голосования. Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко отметил, что избирательная комиссия будет сразу получать уведомления о том, что человек ранее получал бумажный или электронный бюллетень.

«После предъявления паспорта избирателю останется получить бюллетень, расписаться за него на сенсорном экране и пройти в кабину для голосования», — сказал Костырко.

С 9 по 11 сентября в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов. Голосовать на них смогут жители всех районов столицы, кроме Щукино, где выборы прошли в прошлом году, и большей части ТиНАО.

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