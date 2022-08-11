Bloomberg: Apple инвестирует в подкасты, чтобы экранизировать их для стриминговой платформы

Корпорация Apple заключила соглашение с компанией Futuro Studios, занимающейся созданием подкастов. Согласно сделке, Apple получила приоритетные права на экранизацию контента. Об этом сообщил Bloomberg.

Apple профинансирует разработку новых шоу от авторов криминального подкаста Suave. Позднее корпорация рассчитывает превратить их в фильмы или телешоу для своего стримингового сервиса, заявляет издание.

По информации Bloomberg, у Apple существуют аналогичные контракты и с другими подкаст-студиями. На создание новых шоу компания выделила уже порядка 10 млн долларов, утверждают источники СМИ.

Известно, что Apple действительно намерена сотрудничать в области подкастов с At Will Media, Campside Media, Jigsaw Productions и Pineapple Street Studios. Компания уже анонсировала выход шоу «The Line» об Эдди Галлахере и «Hooked» об инженере, ставшем грабителем банков.

Bloomberg отмечает, что инвестированием в производство подкастов занимается именно телевизионное подразделение Apple, а не та часть корпорации, которая отвечает за подкаст-платформу. Вероятно, это происходит затем, чтобы Apple Podcast могла сохранять статус нейтрального сервиса.

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