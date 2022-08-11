«Реинкарнация», «Агнец» и «Маленькое красное платье»: программа первых показов киноклуба Сult & Pulp

Сеть кинотеатров «Пять звезд» запускает киноклуб Сult & Pulp, в рамках которого пройдут показы «самых оригинальных фильмов последних лет». Об этом «Афише Daily» сообщили представители сети.

Первый сезон киноклуба стартует 18 августа и продлится до 21-го. В эти дни Сult & Pulp покажет картины американской киностудии A24, которая 20 августа празднует свой десятилетний юбилей.

В программу вошли хорроры, нуар, детективы и криминальные драмы, фэнтези и комедии. А именно:

«Отвязные каникулы» — неонуар с Джеймсом Франко про четырех студенток, которые во время каникул во Флориде попадают в мир наркотиков, насилия и криминала;

«Под Сильвер-Лэйк» — детективный триллер про конспиролога в исполнении Эндрю Гарфилда, которые решает самостоятельно расследовать исчезновение своей соседки;

«Реинкарнация» — фильм ужасов про необъяснимые и жуткие вещи, которые начинают твориться в семье Грэм после смерти бабушки-сектантки;

«Оно приходит ночью» — хоррор о том, как две не доверяющих друг другу семьи пытаются выжить в лесу во время смертельной пандемии;

«Маленькое красное платье» — комедия-хоррор про одержимое дьяволом платье, которое мучает своих хозяек;

«Агнец» — фэнтези про бездетную пару исландских фермеров, которая удочеряет необычного ребенка — гибрид человека и овцы;

«Самый жестокий год» — криминальный триллер, посвященные принципиальному бизнесмену Эйбелу Моралесу (Оскар Айзек), который хочет расширить компанию в самое криминальное время в истории Нью-Йорка;

«Легенда о Зеленом рыцаре» — фэнтезийный эпик по мотивам средневековой поэмы от племяннике короля Артура, который решается бросить вызов могучему существу;

«Человек — швейцарский нож» — первый фильм безумных режиссеров «Все, везде и сразу», в котором Дэниел Рэдклифф играет труп, помогающий Полу Дано выжить на необитаемом острове;

«Середина 90-х» — режиссерский дебют Джоны Хилла про 13-летнего подростка, который связывается с компанией скейтеров.

Все показы пройдут на оригинальном языке с субтитрами. Расписание можно найти в телеграм-канале Сult & Pulp.