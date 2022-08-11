«Реинкарнация», «Агнец» и «Маленькое красное платье»: программа первых показов киноклуба Сult & Pulp

Сеть кинотеатров «Пять звезд» запускает киноклуб Сult & Pulp, в рамках которого пройдут показы «самых оригинальных фильмов последних лет». Об этом «Афише Daily» сообщили представители сети.
Первый сезон киноклуба стартует 18 августа и продлится до 21-го. В эти дни Сult & Pulp покажет картины американской киностудии A24, которая 20 августа празднует свой десятилетний юбилей.
В программу вошли хорроры, нуар, детективы и криминальные драмы, фэнтези и комедии. А именно:
- «Отвязные каникулы» — неонуар с Джеймсом Франко про четырех студенток, которые во время каникул во Флориде попадают в мир наркотиков, насилия и криминала;
- «Под Сильвер-Лэйк» — детективный триллер про конспиролога в исполнении Эндрю Гарфилда, которые решает самостоятельно расследовать исчезновение своей соседки;
- «Реинкарнация» — фильм ужасов про необъяснимые и жуткие вещи, которые начинают твориться в семье Грэм после смерти бабушки-сектантки;
- «Оно приходит ночью» — хоррор о том, как две не доверяющих друг другу семьи пытаются выжить в лесу во время смертельной пандемии;
- «Маленькое красное платье» — комедия-хоррор про одержимое дьяволом платье, которое мучает своих хозяек;
- «Агнец» — фэнтези про бездетную пару исландских фермеров, которая удочеряет необычного ребенка — гибрид человека и овцы;
- «Самый жестокий год» — криминальный триллер, посвященные принципиальному бизнесмену Эйбелу Моралесу (Оскар Айзек), который хочет расширить компанию в самое криминальное время в истории Нью-Йорка;
- «Легенда о Зеленом рыцаре» — фэнтезийный эпик по мотивам средневековой поэмы от племяннике короля Артура, который решается бросить вызов могучему существу;
- «Человек — швейцарский нож» — первый фильм безумных режиссеров «Все, везде и сразу», в котором Дэниел Рэдклифф играет труп, помогающий Полу Дано выжить на необитаемом острове;
- «Середина 90-х» — режиссерский дебют Джоны Хилла про 13-летнего подростка, который связывается с компанией скейтеров.
Все показы пройдут на оригинальном языке с субтитрами. Расписание можно найти в телеграм-канале Сult & Pulp.
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