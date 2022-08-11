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Экс-депутата Заксобрания Петербурга приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 35 млн рублей за взятку
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Экс-депутата Заксобрания Петербурга приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 35 млн рублей за взятку
Сегодня в 15:35

Выборгский районный суд Петербурга признал экс-депутата местного Заксобрания Романа Коваля виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили девять лет колонии и штраф в размере 35 млн рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Коваль был задержан по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по частям 5 и 6 статьи 290 УК. Также дело завели против его помощника Андрея Гришина: его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год Роман Коваль получил от некоего бизнесмена лично и при посредничестве Гришина взятку в виде денег и авто на общую сумму более 15 млн рублей «за способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств».

В ходе предварительного расследования Коваль признал вину частично. Однако в ходе судебного разбирательства бывший депутат заявил, что не признает вину, и попросил суд его оправдать.

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Роман КовальАндрей Гришин
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