Испанская певица Розалия выпустила клип на песню «Despechá». Его снял режиссер Митч Райан, ранее работавший с артисткой над видео к треку «Hentai».

В новом ролике Розалия оказывается на пляже, переполненном туристами. Съемки видео проходили на Мальорке.

Певица рассказывала, что название трека в переводе с испанского означает «быть не в своем уме». «Есть много способов быть despechá — в данном случае это ощущение свободы или даже сумасшествия, движение вперед без сомнений или сожалений», — говорила она.

В марте Розалия выпустила свой третий студийный альбом «Motomami» — она упоминает его в новой песне. Звучание «Motomami», как и «Despechá», было вдохновлено латиноамериканской музыкой.

До релиза пластинки «Афиша Daily» внесла ее в список самых ожидаемых альбомов года. Музыкальный журналист Артем Макарский писал: «С каждым своим альбомом испанская певица Розалия меняет свой статус: на дебюте она была фолк-исполнительницей, на втором альбоме она делала авант-поп с заимствованиями из фламенко, к третьему она подходит в статусе большой поп-исполнительницы».

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