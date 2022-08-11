«Тинькофф» обязали вернуть клиенту 1,3 млн рублей, заработанные на ошибке банка

Дзержинский районный суд Перми обязал «Тинькофф» вернуть клиенту прибыль в размере 1,3 млн рублей, полученную благодаря ошибке банка. Об этом пишет РИА «Новости».

Суд встал на сторону клиента, которому весной удалось выгодно поменять валюты из‑за неверного отображения курса рубля у банка. «Тинькофф» тогда решил, что этими операциями ему причинен вред и средства не могут считаться прибылью, а затем списал с клиента около 1,28 млн рублей.

Клиент не согласился с решением банка и подал в суд с требованием вернуть деньги и компенсировать моральный вред. Дзержинский суд согласился с исковыми требованиями частично — была снижена сумма компенсации.

В итоге клиенту вернули заработанную на обменах валют сумму. Кроме того, «Тинькофф» обязали выплатить 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 323 тыс. рублей «за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке», который будет направлен в федеральный бюджет.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца. Представители «Тинькофф» заявили vc.ru, что банк будет обжаловать это решение.

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