Реклама
Новости
Экс-депутата Заксобрания Петербурга приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 35 млн рублей за взятку
18:35
Розалия выпустила клип на песню «Despechá»
18:30
«Тинькофф» обязали вернуть клиенту 1,3 млн рублей, заработанные на ошибке банка
17:48
Adult Swim/YouTube
Вышел официальный трейлер шестого сезона «Рика и Морти»
17:34
Убытки Coca-Cola от ухода из России составили 190 млн евро
17:20
Марину Овсянникову отправили под домашний арест по делу о фейках про армию
17:14
Эмма Маки в первом трейлере байопика «Эмили»
17:00
Навальный создал профсоюз для заключенных и сотрудников колоний
16:25
Магазины Mothercare в России займет производитель товаров для детей «Крокид»
16:11
Goodread Bio/Flickr
Бестселлер Стивена Кинга «Регуляторы» получит экранизацию
15:47
Stigmata выступит в Москве и Петербурге
15:22
Сбербанк снизил минимальный первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода в два раза
14:58
РИА «Новости»: полиция проверит солиста группы «Порнофильмы» на экстремизм
14:50
Канцлер Германии заявил, что страна вряд ли перестанет выдавать шенгенские визы россиянам
14:39
Умерла заслуженная художница России Наталья Нестерова
14:20
Karson/Unsplash
Эстония перестанет впускать россиян с шенгенскими визами, выданными республикой
14:01
В Думу внесли закон об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей в месяц
13:23
В Переделкино пройдет резиденция, посвященная природе в современной русской литературе
13:17
ВЦИОМ: более половины россиян считают, что сексуальную ориентацию взрослого человека нельзя изменить
12:29
В России обнаружили новый вид коронавируса — «Русский дельтакрон». Его опасность пока не изучена
11:27
«Тинькофф» обязали вернуть клиенту 1,3 млн рублей, заработанные на ошибке банка
Сегодня в 14:48

Дзержинский районный суд Перми обязал «Тинькофф» вернуть клиенту прибыль в размере 1,3 млн рублей, полученную благодаря ошибке банка. Об этом пишет РИА «Новости».

Суд встал на сторону клиента, которому весной удалось выгодно поменять валюты из‑за неверного отображения курса рубля у банка. «Тинькофф» тогда решил, что этими операциями ему причинен вред и средства не могут считаться прибылью, а затем списал с клиента около 1,28 млн рублей.

Клиент не согласился с решением банка и подал в суд с требованием вернуть деньги и компенсировать моральный вред. Дзержинский суд согласился с исковыми требованиями частично — была снижена сумма компенсации.

В итоге клиенту вернули заработанную на обменах валют сумму. Кроме того, «Тинькофф» обязали выплатить 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 323 тыс. рублей «за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке», который будет направлен в федеральный бюджет.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца. Представители «Тинькофф» заявили vc.ru, что банк будет обжаловать это решение.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
Тинькофф банк
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение