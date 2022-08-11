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Убытки Coca-Cola от ухода из России составили 190 млн евро
Сегодня в 14:20

Производитель напитков Coca-Cola Hellenic Bottling Company понес единовременный ущерб в размере 190 млн евро из‑за прекращения продаж в России. Об этом говорится в финансовом отчете компании за первое полугодие 2022 года.

Компания ожидает новые финансовые потери во втором полугодии — примерно в размере 82 млн евро. Все из‑за того, что оставшиеся запасы напитков в России почти исчерпаны, а производства и продаж напитков Coca-Cola или других брендов компании в стране не планируется.

Кроме того, Coca-Cola HBC сообщила о снижении чистой прибыли на 34% — она составила около 153 млн евро за первые шесть месяцев 2022-го. Помимо ухода с российского рынка, на прибыль негативно влияет продолжающаяся инфляция.

Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж на российском рынке в июне. Последнее произойдет, когда запасы продукции в стране будут исчерпаны.

Помимо напитков Coca-Cola, компания занималась выпуском в России напитков под брендами Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя семья», Innocent и другой продукции.

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