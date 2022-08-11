Марину Овсянникову отправили под домашний арест по делу о фейках про армию

Басманный суд Москвы отправил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест по уголовному делу о фейках про Российскую армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Избрать домашний арест в виде меры пресечения для журналистки ранее просило следствие. Овсянникова пробудет под арестом до 9 октября.

Поводом для уголовного дела стал одиночный пикет Овсянниковой. В июле она вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»

Овсянникову обвиняют по пункту «д» второй части статьи 207.3 УК — распространение заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам ненависти или вражды. Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Овсянникову дважды штрафовали по административной статье о дискриминации Вооруженных сил РФ. В первый раз ей назначили 50 тыс. рублей за высказывания у Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину*. В августе ее оштрафовали на 40 тыс. рублей из‑за поста в фейсбуке**.

Марина Овсянникова получила известность после того, как 14 марта ворвалась в студию программы «Время» и развернула плакат с пацифистскими лозунгами. Таким образом она выступила против военной операции на Украине.

* Илья Яшин внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов.

** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.