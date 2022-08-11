Магазины Mothercare в России займет производитель товаров для детей «Крокид»

Российский производитель детской и женской одежды «Крокид» откроет как минимум десять магазинов под вывеской Crockid на месте торговых точек британской сети Mothercare, ушедшей из России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

По информации издания, по двум объектам уже заключены соглашения. В отношении остальных пока ведутся переговоры.

Развитием магазинов британского бренда по франшизе в России занималась компания Alshaya Group. В конце июня она выставила на продажу российский бизнес Mothercare и заявила, что рассматривает возможность распродажи оставшихся товаров и окончательный уход с российского рынка. По данным сервиса «2ГИС», в России 57 магазинов Mothercare.

Группа компаний «Крокид» управляет магазинами детских брендов одежды Crockid и Cubby, а также женской маркой Very Neat. Всего у группы почти 170 торговых точек в стране. Общая выручка компании за 2021 год составила 2,9 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят, что у «Крокид» есть все шансы заместить Mothercare «за счет ассортимента и конкурентных цен». Кроме того, в последнее время образовался дефицит ряда позиций в офлайн-сегменте детских товаров — «покупатели устали от отсутствия привычных брендов» в зоне детских товаров.

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