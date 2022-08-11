Российская металкор-группа Stigmata выступит в Москве и Петербурге с акустическими концертами. Об этом «Афише Daily» рассказали в агентстве Booking Machine, которое организует ивенты.

Петербургский концерт пройдет 18 августа в Саду Меншикова, московский — 27 августа в ресторане Papa Barvillage. Начало — в 20.00, билеты можно купить на «Афише» (Петербург, Москва).

Свои первые записи группа Stigmata выпустила в 2005 году, в эпоху расцвета альтернативной музыки. Коллектив стал одним из самых популярных представителей металкора в России, а некоторые песни, такие как «Сентябрь», стали символами эпохи.

Сейчас музыканты не брезгуют экспериментами: добавляют проигрыши в жанре стадионного рока и записывают совместные треки с рэпером Гарри Топором. За свою карьеру они записали семь студийных альбомов, последний — «Mainstream?» — вышел в 2017-м.