Канцлер Германии заявил, что страна вряд ли перестанет выдавать шенгенские визы россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц «с трудом» может представить себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом он сказал в ходе очередной пресс-конференции, трансляцию которой опубликовало издание Der Spiegel.

Он отметил, что ответственность за спецоперацию России на Украине несут не простые россияне, а руководство страны. «Если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных», это бы ослабило их эффективность, считает канцлер.

Олаф Шольц напомнил, что ранее Евросоюз уже ввел «масштабные санкции», которые «затрагивают многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». По его словам, Германия продолжит подобную санкционную политику против страны и ее жителей.

Ранее 11 августа власти Эстонии объявили о закрытии границ страны для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. Россияне с шенгенами других стран на территорию Эстонии пока смогут заезжать — вопрос о запрете въезда для них будет рассмотрен на следующей неделе.

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