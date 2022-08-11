РИА «Новости»: полиция проверит солиста группы «Порнофильмы» на экстремизм

Полиция в Подмосковье проверит на экстремизм посты в соцсетях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем телеграм-канале, что в полицию обратился гражданин по фамилии Зубцовский и попросил разобраться с постами музыканта в Telegram и Instagram*.

По ее словам, сначала материал находился в УВД по Северо-Западному округу Москвы, но затем его передали в ОМВД в Дубне, где проживает Котляров.

Ранее лидер «Порнофильмов» неоднократно высказывался по поводу спецоперации на территории Украины. 2 июня РКН заблокировал страницу коллектива во «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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