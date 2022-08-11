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В Переделкино пройдет резиденция, посвященная природе в современной русской литературе
Сегодня в 10:17

С 23 по 30 сентября в подмосковном Доме творчества писателей «Переделкино» пройдет тематическая резиденция Nature Writing. Об этом говорится на сайте культурной площадки.

Задача проекта — определить границы письма о природе в современной русской литературе, выделить имена, работающие на этом поле. Принять участие в резиденции смогут авторы, переводчики, художники, издатели, редакторы и журналисты, в творчестве которых природа занимает важное место. Заявки принимают до 20 августа.

В работе резиденции примут участие журналист Юрий Сапрыкин, главред Ad Marginem Михаил Котомин, ректор Литературного института Алексей Варламов, переводчица Ирина Алексеева и издатель Александр Филиппов-Чехов.

В «Переделкино» обсудят литературу, связанную с новыми отношениями природы и человека, разных направлений — детскую и взрослую, изданную в XIX и XXI веках, научно-популярную и художественную. По итогам будет создан полноценный список «природной» литературы.

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