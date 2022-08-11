При исследованиях в Петербурге был выявлен новый штамм коронавируса — «русский дельтакрон». Об этом пишет РБК со ссылкой на американского ученого-генетика Дмитрия Прусса.

«Дельтакрон» представляет собой гибрид штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта». Как пояснил Прусс, такие гибриды — большая редкость, поскольку «дельта» практически исчез.

Первые образцы «дельтакрона» появились в базах в начале июля, но были встречены с легким недоверием. К концу того же месяца исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. После проверки они пришли к выводу, что это не ошибка, а действительно гибридный вирус.

Ни в одной другой стране мира такой вид коронавируса не был выявлен, вероятно, он появился в России, отметил Прусс. Однако его распространенность, по крайней мере в Петербурге, пока достаточно мала.

«Опасен ли недавно открытый „русский дельтакрон“, еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной „дельты“ есть способность поражать легкие, которая ослабла у „омикрона“, но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов», — заявил ученый.

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас национальная база данных геномных последовательностей коронавируса (VGARus) содержит шесть образцов «дельтакрона». Пять из них были взяты в Петербурге, один — в Москве. Все пациенты с «дельтакроном» в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась, добавили в ведомстве.

По словам Роспотребнадзора, «делльтакрон» не оказывает значимого влияния на эпидемиологическую обстановку в Москве и Петербурге. Оснований считать, что он более заразен или приводит к более тяжелому течению болезни, на данный момент нет.

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