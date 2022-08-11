В Думу внесли закон об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей в месяц

Депутаты от ЛДПР внесли в нижнюю палату законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В тексте проекта сказано, что изменения предлагается внести в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

В пояснительной записке сказано, что инициатива об увеличении МРОТ направлена на обеспечение «приемлемого уровня жизни граждан» в условиях инфляции и снижения доходов из‑за введения антироссийских санкций.

«Низкий уровень МРОТ приводит к повсеместной коррупции, дифференциации доходов населения, к снижению совокупного спроса и к спаду производства, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны, приводит к обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — подчеркнули авторы инициативы.

В настоящее время МРОТ в России составляет 15 279 рублей.

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