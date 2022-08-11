Реклама
Новости
«Курара»/«ВКонтакте»
Лидера группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию ВС России
11:05
Траты россиян в онлайн-магазинах выросли в первом полугодии на 43%
10:31
Четвертая часть «Джона Уика» станет самой длинной во франшизе
09:55
Disney обогнал Netflix по числу подписчиков
09:44
Тимоте Шаламе показал тизер фильма «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино
08:45
Алек Болдуин и Ольга Куриленко снимутся в шпионском боевике «Начальник департамента»
03:46
Из соцсетей Mumford & Sons
Солист Mumford & Sons рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии
03:18
«Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок из фильма «Русалка и дочь короля»
02:47
В Братеевском каскадном парке пройдет международный фестиваль фейерверков «Ростех»
01:39
Против «скопинского маньяка» Виктора Мохова завели дело о сокрытии убийства
00:32
Вышел первый трейлер мультфильма «Mortal Kombat Legends: Snow Blind»
вчера в 23:35
Дуров обвинил Apple в задержке «революционного обновления» Telegram
вчера в 22:58
DEADLINE/Twitter
Посмотрите на Джонни Деппа в образе короля Людовика XV. Это его первая большая роль за три года
вчера в 22:39
Screen Rant: Эзра Миллер тайно принял участие в досъемках фильма «Флэш»
вчера в 22:13
Журналистку и автора блога «Адские бабки» арестовали по делу о вымогательстве у банка
вчера в 21:57
Вышел трейлер фильма Лены Данэм «Кэтрин по прозвищу Птичка»
вчера в 21:03
РБК пришлось удалить статью с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина
вчера в 20:54
Дело о фейках против Овсянниковой, убийство порноактрисы в Петербурге и другие новости дня
вчера в 20:26
Дайджест
Американская Domino’s Pizza закрывает бизнес в Италии, не выдержав конкуренции с местными сетями
вчера в 20:22
Apple TV+ выпустит документальный фильм об актере Стиве Мартине
вчера в 20:12
Траты россиян в онлайн-магазинах выросли в первом полугодии на 43%
Сегодня в 07:31

За первое полугодие 2022-го россияне потратили на онлайн-покупки 2,3 трлн рублей. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

2,2 трлн из потраченных средств приходится на отечественные онлайн-магазины, что на 50% превосходит показатели первого полугодия 2021-го. Доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 11,2%.

Президент АКИТ Артем Соколов связывает это с ускоренным ростом потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в физической рознице — сокращения ассортимента, ухода иностранных брендов. В то же время в онлайне можно найти достаточное число товаров привычных марок, плюс туда приходят новые бренды, поясняет он.

Чаще всего в первом полугодии россияне покупали в интернете мелкую бытовую технику, товары для дома, а также одежду и обувь. Самым активным в онлайн-торговле регионом стала Москва, на долю которой приходится 20,4% покупок. Следом идут Подмосковье (10,7%), Петербург (7,3%), Краснодарский край (4,4%) и Свердловская область (2,6%).

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Артем Соколов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение