Траты россиян в онлайн-магазинах выросли в первом полугодии на 43%

За первое полугодие 2022-го россияне потратили на онлайн-покупки 2,3 трлн рублей. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

2,2 трлн из потраченных средств приходится на отечественные онлайн-магазины, что на 50% превосходит показатели первого полугодия 2021-го. Доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 11,2%.

Президент АКИТ Артем Соколов связывает это с ускоренным ростом потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в физической рознице — сокращения ассортимента, ухода иностранных брендов. В то же время в онлайне можно найти достаточное число товаров привычных марок, плюс туда приходят новые бренды, поясняет он.

Чаще всего в первом полугодии россияне покупали в интернете мелкую бытовую технику, товары для дома, а также одежду и обувь. Самым активным в онлайн-торговле регионом стала Москва, на долю которой приходится 20,4% покупок. Следом идут Подмосковье (10,7%), Петербург (7,3%), Краснодарский край (4,4%) и Свердловская область (2,6%).

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