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Disney обогнал Netflix по числу подписчиков
Сегодня в 06:44

Стриминговые сервисы Disney впервые обошли Netflix по числу подписчиков. Об этом сообщает Deadline.

По итогам третьего финансового квартала этого года количество пользователей сервисов Disney выросло до 221,1 млн человек. Netflix, в свою очередь, сообщил о 220,67 млн подписчиках.

К стримингам Disney относятся Disney+ (152 млн), ESPN+ (22,8 млн) и Hulu + Live TV (46,2 млн).

За первый квартал этого года, с января по март, Netflix потерял 200 тыс. подписчиков, впервые в истории столкнувшись со снижением числа пользователей по всему миру. Тогда компания спрогнозировала, что в период с апреля по июнь сервис покинут еще 2 млн человек.

В итоге Netflix лишился всего 970 тыс. подписчиков. «Это была самая большая потеря в истории компании (частично спасенная четвертым сезоном „Очень странных дел“)», — подчеркивает Deadline.

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