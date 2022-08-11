Disney обогнал Netflix по числу подписчиков

По итогам третьего финансового квартала этого года количество пользователей сервисов Disney выросло до 221,1 млн человек. Netflix, в свою очередь, сообщил о 220,67 млн подписчиках.

За первый квартал этого года, с января по март, Netflix потерял 200 тыс. подписчиков, впервые в истории столкнувшись со снижением числа пользователей по всему миру. Тогда компания спрогнозировала, что в период с апреля по июнь сервис покинут еще 2 млн человек.