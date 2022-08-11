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Солист Mumford & Sons рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии
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Вокалист группы Mumford & Sons Маркус Мамфорд рассказал о пережитом в детстве травмирующем опыте. В интервью GQ он признался, что подвергся сексуальному насилию в возрасте шести лет.

Мамфорд недавно написал песню под названием «Cannibal». Она стала его первым сольным треком. Песня посвящена воспоминаниям о случившемся. «Я все еще чувствую твой вкус, и я ненавижу это», — поет в ней музыкант.

«Как и многие люди — и я узнаю все больше об этом по мере того, как мы двигаемся и я исполняю песню — я был подвергнут сексуальному насилию в детстве. Это случилось не в семье и не в церкви, как могут предположить некоторые люди. Но я не рассказывал об этом никому на протяжении 30 лет», — заявил Мамфорд.

Он добавил, что о пережитом насилии не знала даже его мать. Спустя несколько дней после того, как мать Мамфорда услышала «Cannibal», она спросила его о смысле трека. Тогда певец впервые рассказал ей об абьюзе.

«Объективно говоря, это чертовски нелепо — рассказывать своей маме о насилии в дурацкой песне», — сказал музыкант, отметив, что произошедшее серьезно повлияло на него во взрослом возрасте.

Мамфорд признался, что в юности был склонен к чрезмерному употреблению алкоголя и «попыткам найти связи в неподходящих местах». Разобраться с деструктивным поведением артисту помогла психотерапия.

Мамфорд рассказал, что его начало тошнить сразу после того, как он поделился своим детским опытом со специалистом. Музыкант обнаружил, что преследовавшие его проблемы с дыханием также были связаны с подавленной травмой.

«Череда по-настоящему нездорового дерьма в возрасте, когда мне было меньше 12 лет, настроила мой мозг таким образом, что позже я справлялся с жизнью не самым лучшим образом. И поэтому последние три года я просто пытался взглянуть на это и наладить какой‑то баланс», — пояснил Мамфорд.

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