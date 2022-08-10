«Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок из фильма «Русалка и дочь короля»

11 августа в кинотеатральный прокат в России выходит фильм «Русалка и дочь короля», в котором сыграли Кая Скоделарио («Цепляясь за лед», «Бегущий в лабиринте») и Пирс Броснан («Завтра не умрет никогда»). «Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок из картины.

В нем можно увидеть главную героиню ленты в окружении служанки, а также фрагмент бала, на котором юную Мари-Жозеф представляют ее отцу — французскому королю Людовику XIV.

Вместе со Скоделарио и Броснаном в эпизоде участвуют Кристал Кларк («Кошачьи миры Луиса Уэйна», «Сэндитон»), Уильям Херт («Невероятный Халк», «В диких условиях») и Бен Ллойд-Хьюз («Война и мир», «Молокососы»).

Помимо них, в картине снялись Бенджамин Уокер, Пабло Шрайбер, Рэйчел Гриффитс, Пол Айрлэнд, Фань Бинбин, Терри Норрис, Артур Энджел, Кая Блоксэйж и другие актеры. Режиссером фильма выступил Шон МакНамара («Серфер души»).

Он поставил ленту по сценарию Барри Бермана и Джеймса Шамуса, посвященному неожиданной встрече незаконнорожденной дочери короля, выросшей вдали от монарха, и плененной во дворце русалки.

Согласно синопсису, юная принцесса случайно находит подземное озеро, где живет похищенная русалка. Она становится ее другом. Вскоре Мари-Жозеф приходится выбирать: освободить русалку или спасти отца и обрести собственную семью.

Дистрибуцией «Русалки и дочери короля» в России занимается компания «Централ Партнершип». На ее ютьюб-канале можно посмотреть официальный трейлер картины.