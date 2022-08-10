Реклама
Новости
Дуров обвинил Apple в задержке «революционного обновления» Telegram
22:58
DEADLINE/Twitter
Посмотрите на Джонни Деппа в образе короля Людовика XV. Это его первая большая роль за три года
22:39
Screen Rant: Эзра Миллер тайно принял участие в досъемках фильма «Флэш»
22:13
Журналистку и автора блога «Адские бабки» арестовали по делу о вымогательстве у банка
21:57
Вышел трейлер фильма Лены Данэм «Кэтрин по прозвищу Птичка»
21:03
РБК пришлось удалить статью с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина
20:54
Дело о фейках против Овсянниковой, убийство порноактрисы в Петербурге и другие новости дня
20:26
Дайджест
Американская Domino’s Pizza закрывает бизнес в Италии, не выдержав конкуренции с местными сетями
20:22
Apple TV+ выпустит документальный фильм об актере Стиве Мартине
20:12
В сети появился трейлер документального сериала «Дом Хаммеров»
19:02
Måneskin выпустят сериал о своих гастролях и фестивалях
18:57
Из соцсетей издания «Новая газета»
«Новую газету» оштрафовали на 350 тыс. рублей за злоупотребление свободой слова
18:31
Трагический ужин в новом трейлере черной комедии «Меню»
17:40
Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о фейках об армии. Ей грозит до 10 лет колонии
17:32
22 строящиеся станции московского метро получили названия
17:16
Фонд «Синдром любви» записал новые эпизоды подкаста о людях с синдромом Дауна
16:50
PixiesOfficial/YouTube
Зорро на игрушечном коне в новом клипе Pixies на трек «Vault of Heaven»
16:18
Dior возобновил сотрудничество с Джонни Деппом после его победы над Эмбер Херд в суде
16:09
В Петербурге убили известную порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман
15:54
Правозащитники призвали Путина предложить Пушилину ввести мораторий на смертную казнь в ДНР
15:18
Дуров обвинил Apple в задержке «революционного обновления» Telegram
Сегодня в 19:58

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple в задержке «революционного обновления» приложения. Ему не дают выйти уже две недели, пишет он в своем блоге.

Обновление Telegram находится на рассмотрении, и за все время Apple не объясняла причин задержки и не делала никаких отзывов Дурову. По словам бизнесмена, предстоящее обновление должно «произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями».

Если так обращаются с Telegram, одним из 10 самых популярных приложений в мире, можно только представить, с какими трудностями сталкиваются небольшие разработчики приложений. Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру.
Павел Дуров
Владелец Telegram

20 июня в Telegram появилась подписка Premium. Она увеличивает вдвое практически все лимиты в приложении, а также дает функции распознавания голосовых сообщений, отключения рекламы и настройки чатов.

Изначально Premium стоил 379 рублей, но на следующей день после релиза стоимость понизили до 299.

В середине июля «Код Дурова» сообщил о тестировании функции запрета на получение голосовых сообщений в Telegram для Android. Функция доступна только для обладателей платной подписки Premium. Можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо добавить нескольких пользователей в исключения.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Павел Дуров
теги
Apple
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение