Дуров обвинил Apple в задержке «революционного обновления» Telegram

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple в задержке «революционного обновления» приложения. Ему не дают выйти уже две недели, пишет он в своем блоге.

Обновление Telegram находится на рассмотрении, и за все время Apple не объясняла причин задержки и не делала никаких отзывов Дурову. По словам бизнесмена, предстоящее обновление должно «произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями».

Если так обращаются с Telegram, одним из 10 самых популярных приложений в мире, можно только представить, с какими трудностями сталкиваются небольшие разработчики приложений. Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру. Павел Дуров Владелец Telegram

20 июня в Telegram появилась подписка Premium. Она увеличивает вдвое практически все лимиты в приложении, а также дает функции распознавания голосовых сообщений, отключения рекламы и настройки чатов.

Изначально Premium стоил 379 рублей, но на следующей день после релиза стоимость понизили до 299.

В середине июля «Код Дурова» сообщил о тестировании функции запрета на получение голосовых сообщений в Telegram для Android. Функция доступна только для обладателей платной подписки Premium. Можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо добавить нескольких пользователей в исключения.

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