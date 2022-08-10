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РБК пришлось удалить статью с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина
Сегодня в 17:54

Роскомнадзор внес статью с данными «Диссернета» о диссертации директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, вышедшую на РБК в 2015 году, в реестр запрещенной информации. Об этом сообщает само издание.

РБК удалил статью. В ней рассказывалось о докторской диссертации на тот момент спикера Госдумы Нарышкина и данных сообщества «Диссернет», которое проанализировало публикацию политика под названием «Иностранные инвестиции и развитие экономики России».

РКН объяснил решение наличием «текстовых и видеоматериалов, которые порочат честь и достоинство Хабриевой Т.Я., подрывают ее репутацию и связаны с обвинением в совершении преступлений». Талия Хабриева выступала научным консультантом диссертации, она занимает должности директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, вице-президента РАН и сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию.

«Да, на каком‑то сайте такая информация появилась. Я доверяю и мнению, и оценкам настоящих ученых, и их экспертным оценкам», — комментировал Нарышкин заявления «Диссернета» о своей кандидатской семь лет назад.

В 2020 году «Диссернет» обнаружил некорректные заимствования (без ссылок на источники и авторов научных работ) в диссертациях 68 российских судей.

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