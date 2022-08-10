В сети появился трейлер документального сериала «Дом Хаммеров», посвященного американскому актеру Арми Хаммеру и его семье. Видео опубликовали на ютьюб-канале стримингового сервиса Discovery+.

Премьера шоу пройдет на платформе 2 сентября. Оно, судя по ролику, расскажет не только о пяти поколениях Хаммеров, как анонсировалось ранее, но и о недавних обвинениях звезды «Зови меня своим именем» в каннибализме.

В трейлере ленты две девушки, состоявшие в отношениях с Арми Хаммером, делятся пугающими сообщениями, которые актер отправлял им. Они рассказывают, как артист превращался по мере знакомства из очаровательного партнера в жестокого абьюзера.

Бывшие подруги Хаммера признаются, что актер мечтал о том, чтобы принуждать влюбленных в него женщин к близости с незнакомцами, предлагал связать своих любовниц во время секса и требовал от них подчинения во всем.

«Он действовал просто безумно. Веревки были вокруг шеи, вокруг запястий, вокруг лодыжек, и ты оказывалась полностью неподвижной. И я просто закрывала глаза в ожидании, когда это закончится», — говорит одна из девушек Кортни Вусекович.

Тем временем к рассказу о Хаммерах присоединяется Кейси Хаммер — тетя Арми Хаммера и внучка нефтяного магната Арманда Хаммера. «Если вы верите в сделки с дьяволом, Хаммеры — на вершине этого тотемного столба», — заявляет она.

Кейси утверждает, что каждое поколение ее семьи было «вовлечено в злодеяния». По словам женщины, «темная сторона» была и у ее деда, и у отца, и у брата.

«Я позволяла Хаммерам контролировать меня всю мою жизнь. Время перестать. Я отказываюсь молчать. Меня зовут Кейси Хаммер, и я раскрою темные извращенные секреты семьи Хаммеров», — обещает она.

Ранее создатели «Дома Хаммеров» заявляли, что покажут разрушительные последствия действий людей, обладающих привилегиями. Они продемонстрируют, как в пяти поколениях дисфункциональной семьи процветали разврат, абьюз, обман, коррупция и зависимость. В сериале будут использованы архивные кадры.

В январе 2021 года Арми Хаммера обвинили в каннибализме после публикации якобы его переписок с девушками. После этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. В феврале на фоне скандала американское агентство WME объявило о прекращении сотрудничества с актером.

В марте 2021 года Хаммера поместили под следствие после обвинений в изнасиловании. Девушка по имени Эффи из Европы утверждает, что в 2017 году Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении нескольких часов. Сам актер отрицает все обвинения.

Следом за этим Хаммер лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов». В конце декабря сообщалось, что студия Disney рассматривала возможность пересъемки сцен с участием актера в новом проекте «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи — замены Хаммера другим актером или изменения картины при помощи цифровых технологий. В фильме Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» Хаммера заменили Уиллом Арнеттом.