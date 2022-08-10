Måneskin выпустят сериал о своих гастролях и фестивалях

Итальянская группа Måneskin собирается выпустить сериал на ютьюбе. «On the Road» («В дороге») покажет закулисье музыкантов во время гастролей и фестивалей, сообщил NME.

Первую серию музыканты опубликуют уже 10 августа. На ютьюб-канале Måneskin вышел короткий анонс.

«Вы хотели заглянуть за кулисы? Хоть немного? Крошечный взгляд?<…> »(Не засыпайте, потому что вы будете смеяться. Очень много», — написали Måneskin.

Недавно Måneskin представили трек «Supermodel» и успели попасть в американские чарты. 31 июля группа поделились клипом на кавер песни Элвиса Пресли «If I Can Dream».

В марте Måneskin отказались включать Россию в свое мировое турне из‑за конфликта на территории Украины.

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