22 строящиеся станции московского метро получили названия

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия 22 новым станциям столичного метрополитена, которые еще находятся на этапе строительства или разработки. При принятии решения учитывалось мнение жителей, проголосовавших на «Активном гражданине», сообщается на официальном сайте правительства и мэра Москва.

Так, станция, которая продолжит Сокольническую линию с южной стороны, получила название «Потапово». Станцию Люблинско-Дмитровской линии, которую построят между «Кожуховской» и «Печатниками», назовут «Южный порт»: она будет располагаться рядом с Южнопортовой улицей. На Арбатско-Покровской ветке появится «Гольяново».

На Троицкой линии, которую строят под Ленинским проспектом, названия получили сразу четыре станции: «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Кедровая» и «Ватутинки». На Бирюлевской — восемь: «ЗИЛ», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская».

Новую Рублево-Архангельскую линию еще не начали строить (первый участок обещают закончить в 2027 году), однако уже известны названия пяти станций: «Звенигородская», «Народное ополчение», «Серебряный бор», «Строгино» и «Липовая роща».

Также получили свои названия две станции на Большой кольцевой линии — это «Нагатинский затон» и «Нижегородская».

По ссылке можно найти схему московского метро с перспективой до 2030 года.

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