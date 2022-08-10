Фонд «Синдром любви» записал новые эпизоды подкаста о людях с синдромом Дауна

Благотворительный фонд «Синдром любви» выпустил новые эпизоды первого подкаста о людях с синдромом Дауна. Послушать новинки и предыдущие выпуски можно по этой ссылке.

Новыми героями стали сотрудники «Лаборатории Касперского», ультрамарафонец Светлана Сирота, марафонец и организатор забегов Тимур Галимов, полузащитница женской футбольной команды «Локомотив» Кристина Хорошева и волонтеры фонда.

Эксперт из «Лаборатории Касперского» поделилась опытом сотрудничества с фондами, дала советы, как привлекать сотрудников к добрым делам, и рассказала о том, как можно помогать без бюджета. Еще одной темой для разговора стало трудоустройство людей с инвалидностью.

Спортсмены в свою очередь поговорили о том, как спорт помогает благотворительным фондам. Один из них, проект фонда «Атлет во благо», направлен на поддержку детей с синдромом Дауна. Спортсмен может создать страницу, рассказать о своей цели и благотворительном сборе. За время работы проект собрал более 7 млн рублей.

В одном из выпусков полузащитница женской ФК «Локомотив» Кристина Хорошева рассказала, как попала в один из лучших футбольных клубов. Еще она объяснила, почему футболом может заниматься каждая девушка вне зависимости от особенностей здоровья.

Подкаст фонда «Синдром любви» появился в декабре 2021 года. Это первый подкаст в России о синдроме Дауна, который записывают при поддержке фонда «Абсолют-помощь».

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