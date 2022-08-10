«ВКонтакте» анонсировала глобальное обновление приложения

Российская соцсеть «ВКонтакте» проведет одно из самых масштабных за свою историю обновлений мобильного приложения. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе платформы.
Оно затронет сразу несколько ключевых продуктов, а также станет фундаментом для развития новых экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Обновление будет проходить в несколько этапов. Предполагается, что всем пользователям оно станет доступно в течение нескольких месяцев.
Ключевые изменения:
- Новый дизайн контента — «ВКонтакте» обещает сделать его «более ярким и вовлекающим»
- Верстка постов с медиаконтентом будет адаптирована под разные устройства и размеры экранов, благодаря чему изображения будут выстраиваться в более аккуратную сетку
- Короткие посты теперь будут отображаться напрямую в ленте, а более длинные — открываться полностью по касанию экрана. Для дополнительных вложений сделали более минималистичный дизайн
- В постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, и в репостах теперь будет отображаться фотография автора
- Отметки «Нравится» можно будет поставить двойным касанием. Кроме того, при скролле ленты под записями больше не будет отображаться, кто из друзей отреагировал на ту или иную публикацию
«Глобальное обновление приложения объединяет в себе наш многолетний опыт и является отражением того, каким мы видим будущее „ВКонтакте“, закладывая фундамент для реализации запланированных нами прогрессивных функций и внедрения новых передовых технологий. Также обновление станет ответом на запросы пользователей, которые присоединились к нашей платформе в этом году и предпочитают простой интерфейс с акцентом на контенте», — рассказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.