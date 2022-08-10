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«ВКонтакте» анонсировала глобальное обновление приложения

Виктория Шанина
Сегодня в 15:00

Российская соцсеть «ВКонтакте» проведет одно из самых масштабных за свою историю обновлений мобильного приложения. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе платформы.

Оно затронет сразу несколько ключевых продуктов, а также станет фундаментом для развития новых экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Обновление будет проходить в несколько этапов. Предполагается, что всем пользователям оно станет доступно в течение нескольких месяцев.

Ключевые изменения:


  • Новый дизайн контента — «ВКонтакте» обещает сделать его «более ярким и вовлекающим»
  • Верстка постов с медиаконтентом будет адаптирована под разные устройства и размеры экранов, благодаря чему изображения будут выстраиваться в более аккуратную сетку
  • Короткие посты теперь будут отображаться напрямую в ленте, а более длинные — открываться полностью по касанию экрана. Для дополнительных вложений сделали более минималистичный дизайн
  • В постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, и в репостах теперь будет отображаться фотография автора
  • Отметки «Нравится» можно будет поставить двойным касанием. Кроме того, при скролле ленты под записями больше не будет отображаться, кто из друзей отреагировал на ту или иную публикацию
© Пресс-служба «ВКонтакте»

«Глобальное обновление приложения объединяет в себе наш многолетний опыт и является отражением того, каким мы видим будущее „ВКонтакте“, закладывая фундамент для реализации запланированных нами прогрессивных функций и внедрения новых передовых технологий. Также обновление станет ответом на запросы пользователей, которые присоединились к нашей платформе в этом году и предпочитают простой интерфейс с акцентом на контенте», — рассказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

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