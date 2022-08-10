«ВКонтакте» анонсировала глобальное обновление приложения

Российская соцсеть «ВКонтакте» проведет одно из самых масштабных за свою историю обновлений мобильного приложения. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе платформы.

Оно затронет сразу несколько ключевых продуктов, а также станет фундаментом для развития новых экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Обновление будет проходить в несколько этапов. Предполагается, что всем пользователям оно станет доступно в течение нескольких месяцев.

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