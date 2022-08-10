В Крыму возбудили уголовное дело после взрывов в Новофедоровке

Следственный комитет возбудил уголовное дело после серии взрывов на аэродроме в Новофедоровке. Об этом пишут РИА «Новости».

В настоящее время СК осматривает поврежденные здания. Следственные действия должны закончиться к вечеру 11 августа.

9 августа на военном аэродроме Крыма Саки произошла серия взрывов. По данным Минобороны России, «инцидент» произошел в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что число пострадавших при взрывах выросло до 14 человек, один погиб. «Количество жителей, которые размещены в пунктах временного размещения, составляет 252 на сегодняшний день. Всем предоставляется питание в полном объеме, размещение и так далее», — добавил он.

Аксенов также подчеркнул, что из‑за взрывов 62 многоэтажных дома получили повреждения. «По индивидуальным сейчас заканчивается обход, по каждому дому без исключения будет информация, [после обхода поймем] сколько ИЖС [индивидуальных жилищных строительств] повреждено. <…> Есть поврежденные коммерческие объекты — магазины, [их] около 20», — сказал глава Крыма.