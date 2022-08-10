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Discovery+ выпустит документалку о расследовании гибели принцессы Дианы

Виктория Шанина
Сегодня в 13:24

Телесеть Channel 4 и стриминговая платформа Discovery+ заказали у кинокомпании Sandpaper Films документальный сериал с рабочим названием «Investigating Diana: Death in Paris» («Расследование о Диане: Смерть в Париже»). Об этом сообщает Variety.

Проект будет посвящен двум официальным расследованиям, связанным с гибелью принцессы Дианы. Одно из них началось в 1997 году, сразу после автокатастрофы, а второе — только в 2004 году, когда парижская полиция начала самостоятельно изучать обстоятельства аварии.

Всего сериал будет состоять из четырех эпизодов. Его создатели поговорят с детективами из Великобритании и Франции. Дата премьеры пока неизвестна.

«Это действительно важный сериал. В частности, потому, что мы надеемся, что он положит конец теориям заговора, которые продолжают скрывать правду о том, что произошло в туннеле Альма [в Париже] в ту ночь», — заявил исполнительный продюсер Sandpaper Films Генри Сингер.

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