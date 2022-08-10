В России могут обязать сервисы такси составлять личные рейтинги водителей

Госдума предложила внести поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». По ним, в частности, автопарки и сервисы онлайн-заказов такси должны будут начать составлять личные рейтинги водителей, которые смогут просматривать пассажиры, пишут «Известия».

Одна из авторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что некоторые службы такси ведут контроль качества и составляют рейтинги по собственному желанию. Однако законодательно это «не прописано» — и это нужно исправить.

«Пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания», — сказала Лантратова. Ее поддержал соавтор инициативы вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Кроме того, авторы поправок предложили запретить передавать заказы водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. В мае 2022 года был принят закон о запрете приема на работу таких граждан, но распространяется он только на работающих по трудовому договору. Поправки предполагают установку аналогичных требований к ИП или самозанятым.

Депутаты также призвали региональные реестры легковых такси включать информацию о наличии в такси кресел для перевозки детей.

«В приложениях такая опция есть, но по факту машину не найти. Важно понимать, сколько и какие кресла есть на самом деле у служб такси», — добавила Лантратова.

Комитет Госдумы по транспорту предварительно одобрил указанные поправки. В ближайшее время их должны внести на рассмотрение парламента. Законопроект может быть принят уже этой осенью.