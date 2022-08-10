Авторы триллера «Вышка» использовали «дипфейки», чтобы отредактировать речь актеров

Авторы триллера «Вышка» использовали технологию «дипфейков», чтобы выпустить картину в кинотеатральный прокат с более мягким возрастным рейтингом. Об этом рассказал Variety.

C помощью «дипфейков» в фильме отредактировали речь актеров. Нецензурную лексику заменили на выражения, которые были бы приемлемы для подростковой аудитории. Например, слово «fucking» изменили на «freaking».

Под редактуру попали более 30 фраз. Их переозвучили, чтобы лента могла получить классификацию «PG-13». Она означает, что фильм разрешен для просмотра в том числе зрителями, не достигшими 13 лет, при сопровождении взрослых.

«Мы не можем себе позволить пересъемки такого фильма. Это не какой‑то потенциальный блокбастер… Ресурсов у нас на это нет, а самое главное — нет времени. Так что именно технологии спасли фильм и сделали его доступным более широкой аудитории», — рассказал режиссер «Вышки» Скотт Манн.

«Дипфейки» для проекта создала лондонская компания Flawless. После корректуры, на которую ушло всего две недели, компания Lionsgate согласилась выпустить картину в прокат.

«Вышка» рассказала историю о девушках, которые залезают на радиовышку, чтобы развеять оттуда прах мужа одной из них, погибшего при занятиях скалолазанием — и застревают на ней. Главные роли в триллере сыграли Вирджиния Гарднер и Грейс Каролин Карри.