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На журналиста Илью Азара составили протокол о демонстрации экстремистской символики

Юлия Онодэра
Вчера в 23:28

На журналиста Илью Азара составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики. Об этом Азар рассказал в своем телеграм-канале со ссылкой на данные портала судов Москвы.

Журналист заявил, что долго смеялся, узнав об очередном вменяемом ему правонарушении. «Меня тоже решили снять с выборов, как и множество дорогих и любимых коллег-муниципальных депутатов», — пояснил он.

Азар добавил, что в ситуации «есть один нюанс». «Я-то не участвовал в этих выборах! И на момент регистрации дела у судьи дедлайн по сдаче документов две недели как истек!» — написал он.

Дело о демонстрации экстремистской символики рассмотрит Тверской районный суд Москвы, дата заседания пока не назначена. С чем связано новое обвинение в адрес Азара, неизвестно.

Ранее на журналиста завели два других административных дела — оба по статье о дискредитации действий Вооруженных сил России. В итоге рассмотрения одного из них Азара оштрафовали на 60 тыс. рублей за публикацию в соцсетях о необходимости антивоенного марша.

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