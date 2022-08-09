Beats и Ким Кардашьян показали новые беспроводные наушники в эксклюзивных цветах

«Я хотела отойти от идеи, что наушники должны быть яркими, чтобы заявить о себе. Это сотрудничество особенное, потому что оно позволяет вам слиться с толпой или выделиться в зависимости от вашего желания, а Beats известны тем, что создают продукты, которые демонстрируют индивидуальность», — рассказала Кардашьян.

Новая модель Beats оснащена шумоподавлением, режимом пространственного звука и фирменным чипом Apple H1. Наушники выполнены в трех фирменных цветах бренда Кардашьян Skins — коричневом Earth, телесном Moon и бежевом Dune.

Компания Beats и Ким Кардашьян представили новые беспроводные наушники Beats Fit Pro. Об этом сообщает Hypebae.

Старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью подчеркнул, что Ким привнесла свой стиль в новую линейку наушников Beats. «Мы рады предложить самые инновационные наушники Beats в совершенно новой, великолепной цветовой палитре как поклонникам музыки, так и любителям моды», — добавил он.

Наушники появятся в продаже 16 августа на сайте Apple и 17 августа в магазинах. Они обойдутся в 199.99 долларов (около 12 тыс. рублей по курсу на 9 августа).